Madonna apanhada a celebrar São Valentim com namorado 36 anos mais novo

Madonna em jantar romântico

O amor não tem idade", disse ao site americano TMZ. "O meu filho está a viver uma vida louca e eu estou mesmo muito feliz por ele", contou.

decidiu fazer uma pausa na digressão 'Madame X' para um momento bem romântica.Na última sexta-feira, a cantora foi fotografada pelo jornal 'Daily Mail' à entrada de um restaurante para desfrutar do Dia de São Valentim na companhia do namorado, o bailarino, 36 anos mais novo.Cada vez mais apaixonada, Madonna, de 61 anos, já não esconde o amor que sente pelo companheiro, de 25. Ahalamalik tem acompanhado a rainha da pop por toda a digressão e estado a seu lado nos momentos mais complicados, em que teve de cancelar espetáculos devido a uma lesão.Recorde-se que o relacionamento conta com o apoio do pai do bailarino, que já se expressou publicamente sobre a reçação, depois de o casal ter sido apanhado em momentos de intimidade