Madonna apanhada em momentos íntimos com namorado 36 anos mais novo

01:30

Hugo Alves

Madonna chega a Portugal a 10 de janeiro para os primeiros concertos na Europa da sua Madame X Tour. E com ela virá o novo namorado, Ahlamalik Williams, 36 anos mais novo.A cantora, de 61 anos, e o bailarino, de 25, têm mantido uma relação discreta, apesar de terem sido apanhados pelos paparazzi em momentos íntimos, que mostram que o namoro está cada vez mais sólido.Quem está feliz com esta relação é o pai do bailarino, Drue. "O amor não tem idade", disse ao site americano TMZ. "O meu filho está a viver uma vida louca e eu estou mesmo muito feliz por ele", contou.Madonna já ofereceu à família do namorado bilhetes VIP para os espetáculos de Londres e Paris que acontecem logo a seguir aos oito dias marcados para Lisboa.