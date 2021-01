saiu de Los Angeles há três semanas, pouco antes do Natal, e viajou para Londres na companhia do namorado, Ahlamalik Williams, e quatro dos filhos: David Banda, Mercy James, e as gémeas Estere e Stella. Depois da quadra natalícia, a rainha da POP deslocou-se até África e visitou o Egito, Quénia e Malaui, sendo que neste país visitou um orfanato e encontrou-se com o presidente do país, Lazarus Chakwera. Já no Quénia, a cantora participou num safari com os filhos.

Madonna arrasada após visitar cinco países em três semanas durante pandemia de Covid-19

está no centro de uma polémica devido às viagens que tem feito ao longo das últimas três semanas com a família. A artista norte-americana não se inibiu de visitar cinco países, em plena pandemia de Covid-19 e está a ser duramente criticada nas redes sociais.De acordo com o jornal britânico 'Daily Mirror', a cantoraAgora, a artista de 62 anos está a ser arrasada por viajar durante a pandemia do novo coronavírus. Alguns internautas não hesitaram em tecer críticas a Madonna nos comentários de vários artigos internacionais.ou, são alguns dos comentários negativos que se podem ler.Segundo o 'Daily Star', os acessores de Madonna garantiram que a artista, bem como a família, têm realizado vários testes à Covid-19.Nas redes sociais, a cantora tem partilhado registos das viagens com os seguidores. Num vídeo publicado esta terça-feira, a artista surge ao lado do namorado numa lagoa vulcânica, no Quénia.Veja aqui o vídeo: