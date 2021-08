Madonna celebra 63 anos e diz estar "obcecada" por ela própria

Madonna faz 63 anos

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sónia Dias

O namoro entre Madonna e o bailarino Ahlamalik Williams, de 26 anos, continua firme. As 36 primaveras que separam o casal não parecem afetar este romance que começou em 2019. Os dois passaram a quarentena juntos e mostram-se inseparáveis. Williams tem apenas mais dois anos que a filha mais velha de Madonna, Lourdes, e mais quatro que Rocco, fruto do seu casamento com o realizador britânico Guy Ritchie.

Madonna celebra esta segunda-feira 63 anos. Mas não parece. Ao longo das últimas semanas, a cantora tem partilhado nas redes sociais fotos em que mostra que o tempo não passa por ela. "Cabra obcecada por ela mesma... (mas só hoje)", escreveu na legenda de uma das imagens, arrancando elogios aos mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.É verdade que Madonna possui a sua própria linha de cosméticos, a MDNA Skin. Contudo, a sua aparência não é de todo natural, tendo recorrido a várias intervenções estéticas para atenuar as rugas e conseguir um visual mais jovem. Há mesmo quem diga que a cantora está viciada em plásticas.A verdade é que Madonna não esconde a idade e está há vários dias a preparar uma festa de arromba para o seu 63ª aniversário, tendo já começado a abrir alguns presentes. Ainda assim, sublinha que "os aniversários são tempo de reflexão..., de gratidão... e de introspeção".