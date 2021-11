Madonna ‘choca’ com fotos (muito) ousadas

01:30

Carolina Marques Dias

Madonna voltou a surpreender os seus 17 milhões de seguidores no Instagram com fotos ousadas, nas quais aparece numa cama, com collants de rede, lingerie e saltos altos, maquilhada e com cabelo bem comprido."Um anjo a vigiar-me", escreveu a cantora, de 63 anos, na descrição das imagens, referindo-se à estátua de um anjo pendurada na parede por cima da cama. Os fãs elogiaram a ‘rainha da pop’ mas deixaram alertas sobre a possibilidade de a mesma ser bloqueada da rede social por o conteúdo das imagens ser explícito - o que não se verificou.Também esta semana, Madonna revelou que, em 2020, foi submetida a uma cirurgia de substituição de anca, e lembrou o quão doloroso foi fazer a sua última digressão, que teve seis datas em Portugal, no início do ano passado. "Nunca tive tantas dores na vida", referiu.