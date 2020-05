Madonna conta como o coronavírus passou por ela

Madonna surpreendeu tudo e todos ao revelar, através de um post nas redes sociais, que contraiu o Covid-19 durante a sua digressão ‘Madame X’, em Paris, mas na verdade a rainha da pop esteve infetada com o novo coronavírus sem o saber., descreveu a cantora, que só quando recentemente realizou o teste descobriu a presença de anticorpos à doença.Recorde-se que Madonna iniciou a sua digressão em França (com várias datas em Paris) a 22 de fevereiro, mesmo no início da pandemia naquele país, sendo que só dois dias depois é que viria a registar-se o primeiro óbito por Covid-19 em França, um homem de 60 anos, professor de tecnologia e vereador municipal em Vaumoise.Os dois últimos espetáculos de Madonna em Paris, a 10 e 11 de março viriam mesmo a ser cancelados por conta da pandemia, quando o país já contabilizava centenas de pessoas infetadas. Na altura, Madonna e a sua equipa já carregavam o vírus mas ainda não sabiam.A notícia foi dada e esclarecida recentemente pela própria cantora, quando já circulavam alguns rumores sobre o seu estado de saúde., escreveu. ", brincou a cantora num vídeo partilhado através da sua conta de Instagram.Madonna que doou, entretanto, um milhão de euros à investigação de uma vacina contra a Covid-19, juntou-se a outras celebridades como Jane Fonda, Robert de Niro e também a alguns vencedores do Prémio Nobel, a exigir uma mudança radical no mundo e estilo de vida, após a pandemia, como forma de salvar o planeta.