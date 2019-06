Madonna deixa mensagem para Portugal com novo álbum

Dino d’Santiago.

No dia em que o novo álbum chega às lojas, a rainha da pop, deixou uma mensagem bastante especial ao povo português."O meu novo álbum é uma carta de amor à vossa bonita cultura. Obrigado", começa por afirmar Madonna num vídeo onde fala deste mais recente projeto.Apaixonada por Portugal e pelo leque de artistas fantásticos que o País oferece: Madonna integra no seu recente álbum 'Madame X' um tema da cantora Blaya, 'Faz Gostoso', e também do cabo-verdianoAmbos já reagiram nas redes sociais: