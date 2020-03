Madonna desfaz-se em lágrimas após queda em palco

02 mar 2020 • 15:58

Le Grand Rex, em Paris, na quinta-feira, e teve que ser auxiliada por um bailarino para se conseguir levantar, depois de se ter lesionado no cóccix.





"Se os joelhos não se torcessem e a cartilagem não se gastasse, e nada doesse e as lágrimas nunca saíssem dos nossos olhos... Mas é o que acontece", escreveu no Instagram. "Consegui aguentar o concerto da noite passada [sábado], mas com muitas dificuldades, porque odeio desapontar. Mas, hoje [domingo], esta boneca partida, segura com fita-cola, precisa de ficar na cama", escreveu, no Instagram.

Madonna voltou a viver um momento de sofrimento durante um concerto., em palco, noNo momento,. No sábado, Madonna conseguiu manter o concerto que tinha agendado, mas cancelou o de domingo.