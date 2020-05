Madonna em festa após contrair coronavírus Artista fura quarentena para festejar com amigo. Cantora desilude fãs ao quebrar o isolamento social.

Madonna

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

Madonna, de 61 anos, quebrou as restrições de isolamento social para doentes infetados com a Covid-19, depois de ter testado positivo para o novo coronavírus e alegadamente ter desenvolvido anticorpos, e participou na festa de aniversário do fotógrafo e amigo Steven Klein.



A celebração decorreu numa discoteca, nos Hamptons, Estados Unidos, e estava a restrita a oito convidados. Os restantes participaram através de videoconferência. Para surpreender este amigo de longa data, Madonna teve de fazer uma longa viagem. Ao aparecer de surpresa não se coibiu de abraçar Klein e fazer piadas sobre a festa e sobre a pandemia que está a afetar o Mundo.

