Madonna exibe barriga lisa aos 62 anos e mostra cicatriz após cirurgia à anca

Cantora partilhou fotografia com os seguidores nas stories do Instagram.

14:36

Madonna recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, para partilhar com os seguidores duas fotografias onde surge de roupa interior. A cantora mostrou os círculos deixados pela técnica terapêutica de cupping, no qual são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea num local do corpo.

Sem quaisquer pudores, a rainha da POP mostrou ainda uma cicatriz, resultante de uma cirurgia à anca. Na publicação, a cantora utilizou as hashtags: "recuperação" e "linda cicatriz". Em novembro deste ano, a artista revelou que foi operada à anca direita, devido às dores que a levaram a cancelar a digressão ‘Madame X’.

Além das marcas, Madonna também exibiu a excelente forma física. Aos 62 anos, a artista mostra a confiança que tem nas suas curvas.

Recorde-se que a estrela musical viveu durante três anos na capital lisboeta. No final deste verão, Madonna despediu-se de Portugal: "Vou deixar a minha casa de Lisboa, está a ser muito emotivo".