Madonna faz declaração apaixonada a namorado 36 anos mais novo

"Feliz aniversário, meu amor. Eu não conseguia pensar numa pessoa melhor para estar em quarentena", escreveu Madonna na legenda das várias fotografias que escolheu para assinalar a data especial.



escreveu Madonna na legenda das várias fotografias que escolheu para assinalar a data especial.

Aos 61 anos, Madonna mostra-se uma mulher feliz e apaixonada.Nas fotografias partilhadas é possível ver o ambiente de paixão do casal, que se mostra alheio à grande diferença de idades e aos comentários feitos à relação.Ao longo dos últimos dias de isolamento social, Madonna já fez saber que tem aproveitado a companhia do namorado que se tornou num dos seus grandes pilares.Recorde-se que o namorado da artista integra o grupo de bailarinos que acompanha as suas tours. O casal mantém um romance desde setembro de 2019.