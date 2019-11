Madonna processada por atrasos nos concertos

Madonna anda dedicada à sua digressão,, mas, ao que parece, o projeto não está a agradar todos os seus admiradores. Tudo pelos atrasos dos concertos.Nos, um concerto em Miami Beach foi adiado duas horas. Um homem que esperava para assistir ao espetáculo avançou com uma ação colectiva contra a artista.A atuação, que estava programada para as 20:30h, foi remarcada para as 22:30h, mas o queixoso alega não estar interessado num plano que termine tão tarde, e, por isso mesmo, exige a devolução do valor pago.A queixa alega ainda que, no início da digressão, Madonna chegou várias vezes bastante atrasada ao palco.Até ao momento, ainda não houve reação por parte da cantora ou dos seus representantes legais sobre o assunto. No entanto, com o objetivo de evitar mais situações do género, o horário dos concertos de Madonna já foram oficialmente alterados para acontecer duas horas mais tarde, tal como tem acabado por acontecer.Em Portugal, Madonna voltará a marcar presença no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em janeiro.