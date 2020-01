Madonna já está em Lisboa.

sala de espetáculos onde vai brilhar em palco, e já está a realizar alguns ensaios que estão agendados até ao grande momento.



Madonna partilhou com os fãs através das redes sociais algumas imagens onde mostra o interior do recinto.





Além das imagens partilhadas na sala de espetáculos, Madonna mostrou-se encantada com a capital portuguesa ao também partilhar fotografias da cidade.



Entre o dia do concerto no Coliseu dos Recreios e 23 de janeiro, Madonna vai estar a apresentar a digressão do projeto "Madame X", que foi gravado durante a estadia em Portugal, onde esteve a viver entre o fim de agosto de 2017 e o início de abril de 2019.



Na digressão, Madonna decidiu fazer uma homenagem ao fado português e vai contar mesmo com a participação de músicos e de cantores portugueses, como é o caso da Orquestra de Batukadeiras de Lisboa e do bisneto da fadista Celeste Rodrigues, o guitarrista Gaspar Varela.



Os milhões de seguidores mostram-se felizes pelo regresso a Lisboa e ansiosos para o concerto.

