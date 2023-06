Madonna já teve alta

A cantora Madonna foi internada nos cuidados intensivos com uma infeção bacteriana grave. A informação foi avançada por Guy Oseary, o manager da cantora norte-americana, em comunicado. Entretanto, a artista já teve alta hospitalar e encontra-se a recuperar em casa.



"Já teve alta", afirmou uma fonte próxima da artista à CNN Internacional.





"Entretanto, tivemos que suspender todos os compromissos, incluindo a digressão", informou Guy Oseary, que para sossegar os fãs avançou também que as novas datas serão em breve anunciadas.





A ‘Celebration Tour’, produzida pela Live Nation, iria arrancar a 15 de julho na Rogers Arena, no Canadá, e percorrer toda a América do Norte ao longo do verão, para chegar à Europa no outono. Madonna seria esperada em Portugal nos dias 6 e 7 de novembro deste ano.

A última vez que Madonna atuou em Lisboa (numa série de concertos no Coliseu de Lisboa), foi em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia ‘Madame X’, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.