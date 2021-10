Madonna leva Jimmy Fallon ao desespero durante programa de televisão Cantora mostrou o rabo na televisão e deitou-se em cima da secretária do apresentador.

10 out 2021 • 06:00

"Uma das frases que repito várias vezes é que os artistas estão aqui para perturbar a paz", disse Madonna a Jimmy Fallon, antes de se deitar na secretária do apresentador e de levantar as saias para mostrar o rabo à plateia.



A rebeldia da cantora deixou o anfitrião do ‘Tonight Show’ desesperado. "Não sei o que fazer", disse Fallon, que despiu o casaco para cobrir as pernas de Madonna e impedi-la de mostrar mais do que devia. No início do programa, que foi para o ar na quinta-feira à noite na NBC, Fallon confessou estar nervoso por entrevistar a cantora. "Com ela nunca se sabe o que pode acontecer", disse.

