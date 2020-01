Madonna mantém casa de luxo em Lisboa

Chegou mesmo a fazer um registo fotográfico da vista que tem sobre o Tejo. Mais tarde, visitou a sala de espetáculos para ficar a par de todos os trabalhos.A estadia de Madonna em Lisboa estende-se até ao final da próxima semana. A cantora sobe ao palco do Coliseu dos Recreios pela última vez na quinta-feira, 23 de janeiro. A seguir viaja para o Londres, no Reino Unido, para uma série de 15 apresentações ao vivo.A canção de Dulce Pontes cabe perfeitamente a Madonna, que durante o concerto ‘Madame X’ revela a sua paixão por Portugal, em especial pelo fado. "É o melhor estilo musical do Mundo", apontou.