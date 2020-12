Madonna mostra curvas em roupa interior aos 62 anos

Sempre ativa nas redes sociais, Madonna está a dar que falar devido às últimas fotografias publicadas na sua conta de Instagram. Em roupa interior, a rainha da pop, surpreendeu ao mostrar as suas curvas, nomeadamente a barriga lisa, que está a causar furor entre os seguidores. Mas o que também foi bastante notado foi a cicatriz que tem um pouco abaixo da anca, e que é fruto da mais recente cirurgia feita pela artista, que ao longo dos últimos meses se mostrou a recuperar de uma lesão que a obrigou a cancelar concertos, no início do ano, e a usar uma muleta, com a qual foi fotografada em várias ocasiões.Num ano complicado para a cantora, que sofreu com este problema de saúde, que se revelou incapacitante, Madonna assumiu o regresso definitivo aos Estados Unidos, mas manteve a ligação ao nosso país. Há cerca de um mês, foi fotografada a jantar na zona do Estoril com um amigo e também com o namorado, Ahlamalik Williams, de 25 anos.

O bailarino tem sido o principal apoio da estrela, de 62 anos, nomeadamente durante os meses em que a lesão a impediu de realizar as tarefas mais básicas. Agora, Madonna mostra estar em franca recuperação, após a cirurgia, no passado mês de novembro.