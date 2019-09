Madonna confessa que não está feliz em Portugal

Madonna não esconde a sua insatisfação com a vida em Portugal.No arranque da digressão ‘Madame X’, em Nova Iorque, a cantora abriu o coração com os milhares de fãs e deu a entender que está pronta para recomeçar de novo."Mudei-me para Lisboa para ser uma mãe do futebol", começou por dizer a artista, cujo filho adotivo, David, joga no Benfica. "Achei que seria aventureiro. Mas dei por mim sozinha, sem amigos, um pouco entediada", continuou.De acordo com o jornal ‘The Sun’, Madonna já avisou os proprietários da casa onde vive em Lisboa que não vai renovar o contrato de arrendamento, mas não deixou claro se procura uma nova residência na capital ou se pretende deixar o País de vez. Entretanto, irá manter-se em digressão até março de 2020.Recorde-se que Madonna tem casas em Londres, Nova Iorque e Los Angeles.