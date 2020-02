Madonna oferece casa em Nova Iorque a Harry e Meghan

Manhattan. "O Canadá é chato", disse a artista.



Os duques de Sussex têm estado no centro da polémica desde que tomaram a decisão de se tornarem independentes da realeza, e já perderam os títulos reais e os fundos públicos . O casal até já foi substituído nos compromissos oficiais.

Madonna surpreendeu ao oferecer um presente especial a Meghan Markle e Harry.Os duques de Sussex, que anunciaram o afastamento da família real britânica, têm estado a viver no Canadá com o filho em comum, o pequeno Archie. A estrela pop, que se mostra a par da situação do casal, decidiu disponibilizar-lhes o apartamento de luxo que tem em Nova Iorque, em