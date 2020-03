Madonna surge nua numa banheira e fala sobre coronavírus: "O que tem de terrível tem também de grandioso"

"É o grande igualitário e o que isso tem de terrível tem também de grandioso", afirmou.



"Não quer saber do quão rico tu és, do quão famoso, do quão divertido, do quão esperto, de onde vives, que idade tens", acrescentando que "trata-nos todos por igual", disse ainda, referindo-se à pandemia. "Tornou-nos iguais de várias maneiras, o que é maravilhoso nisto é que nos fez iguais em muitos aspetos".





"Estamos todos no mesmo barco. E se o navio afundar, vamos estar todos juntos nessa", terminou Madonna, nas imagens onde também aproveitou para exibir o lado mais sensual.



Recorde-se que Madonna foi uma das artistas afetadas pela vaga de cancelamentos provocada pelos alertas de saúde pública face ao coronavírus. A estrela pop foi obrigada a anular algumas datas de espetáculos em Paris, durante a sua última digressão, Madame X Tour.

Madonna tem estado preocupada com o surto de coronavírus e revela que tem cumprido a quarentena, estando isolada em casa.A cantora de 61 anos partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge nua numa banheira, a desfrutar de um banho de imersão. Nesse mesmo momento, aproveita para falar do coronavírus. Ao vídeo onde desabafa sobre a situação atual, a artista juntou ainda uma fotografia onde surge a tapar os seios com pétalas.