Madonna também foi assediada por Weinstein

'Rainha da Pop' trabalhou com produtor em 1991, quando filmou 'Na Cama com Madonna'.

06:00

A rainha da pop deu uma grande entrevista ao 'The New York Times Magazine' e contou que, em 1991, quando filmou o documentário sobre a sua vida, 'Na Cama com Madonna', também foi assediada sexualmente por Harvey Weinstein, o famoso produtor de Hollywood que enfrenta acusações desta natureza por parte de mais de 80 mulheres."Eu tinha consciência de que ele fazia o mesmo com outras atrizes, mas todas pensávamos o mesmo... que ele era um homem muito poderoso, que fazia filmes de grande sucesso e que toda a gente queria trabalhar com ele."A cantora afirmou ainda que ficou muito feliz quando Harvey Weinstein foi acusado judicialmente, em 2017. "Pensei: 'finalmente'. É bom que alguém como ele, que abusou do poder que tinha durante anos, seja chamado à Justiça", afirmou.