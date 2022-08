Madonna tem empregado privado para limpar sanitas

Madonna

Miguel Azevedo

Antes de ir a qualquer casa de banho, Madonna manda verificar as condições de higiene da mesma e desinfetar ao pormenor a respetiva sanita. Mais do que uma tara ou uma mania, trata-se de uma fobia.A rainha da pop sofre daquilo a que se chama germofobia, um medo patológico de germes e de qualquer micro-organismo que possa causar doenças, como bactérias, vírus, fungos ou outros parasitas. Para tal, e para onde quer que vá, Madonna faz-se sempre acompanhar por um empregado privado que tem como função apenas e só desinfetar sanitas. Mas as suas obsessões não ficam por aqui.A cantora já chegou a contratar, para as suas digressões, uma equipa de esterilização para limpar qualquer vestígio seu de DNA. Segundo testemunhas, Madonna tem todos os cuidados para não deixar nos camarins das salas por onde passa restos de cabelos, unhas ou até saliva.A ideia é a de impedir que algum oportunista possa lucrar consigo. "Só podemos entrar na sua sala particular depois de a equipa de esterilização ter terminado o seu trabalho", chegou a confirmar um dos responsáveis pelas digressões da cantora.