Madonna tem nova casa de luxo

Madonna

Madonna já revelou aos amigos que, dentro de meses, estará de partida de Lisboa, mas enquanto não faz as malas já tem uma casa nova, onde irá passar os próximos tempos. Depois de ter saído do palacete onde morava, na rua das Janelas Verdes, a rainha da pop deixou-se encantar por duas casas contíguas, numa zona histórica de Lisboa, em Santa Catarina, junto ao famoso miradouro do Adamastor.Foi para lá que se mudou recentemente – depois de ter equacionado deixar Lisboa e morar na zona de Sintra ou Ericeira.Na nova casa, a dois passos do Bairro Alto, tem-se mostrado recatada e os vizinhos garantem que pouco tempo tem estado em Lisboa. Apenas as filhas gémeas, Esther e Stella, e David Banda, que joga nas camadas jovens do Benfica, têm sido avistados na zona, na companhia do vasto staff da estrela.Recorde-se que o Correio da Manhã já tinha noticiado que Madonna pretende deixar Portugal no final deste ano.

Em entrevista, a cantora, de 60 anos, referiu mesmo que a mudança não foi como esperava e que nos primeiros tempos em Lisboa se sentia "deprimida" e pouco tinha para fazer na capital. Agora, estará a preparar o regresso aos Estados Unidos, mas o filho David Banda poderá continuar em Lisboa.