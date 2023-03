Madonna tem novo namorado 35 anos mais novo

Josh Popper, de 29 anos, nada mais do que o treinador de boxe de um dos filhos.



Alguns dias depois de ter aparecido nos Grammy Awards e de ter sido criticada por uma aparência que deixa adivinhar várias intervenções estéticas no rosto, Madonna parece estar a refazer a sua vida.



terá iniciado uma relação amorosa com Madonna no início de fevereiro. A diferença de idades entre ambos é de 35 anos, mas a cantora em várias ocasiões já deu provas de que esse é um assunto que não a incomoda minimamente.



Recorde-se que Madonna regressa este ano a Portugal para dois concertos na Altice Arena, em Lisboa, integrados na digressão "The Celebration" a 6 e 7 de novembro.







Quem conhece Madonna já sabe que solidão não é com ela. Cerca de quinze dias depois de ter terminado com Andrew Darnell (com quem namorou apenas cinco meses), a rainha da pop, de 64 anos, já tem novo namorado.