Madonna usa joia portuguesa

12:26

Antes do concerto desta terça-feira em Lisboa, Madonna publicou uma fotografia no Instagram onde surge a usar uma joia portuguesa.Trata-se de um colar da marca Portugal Jewels, que resulta de uma parceria com a fadista Ana Moura. A cantora elegeu a joia para uma sessão fotográfica que decorreu na capital, no intervalo dos concertos Madam X Tour que está a promover em Portugal.Em prata dourada e zicórnias brancas, o colar, cujo modelo se chama Rainha Dragão, está à venda por 295 euros.