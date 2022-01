Mãe da atriz Sara Barradas com saídas precárias da cadeia

01:30

Sónia Dias

Com um comportamento exemplar desde que foi detida no Estabelecimento Prisional de Tires, em janeiro do ano passado, Felisbela Dias, mãe de Sara Barradas, poderá pedir saídas precárias quando cumprir um quarto da pena, em outubro.De acordo com a ‘TV Mais’, a progenitora da atriz de ‘Quero é Viver’ (TVI) "não tem castigos" e a sua postura na prisão tem sido elogiada. Felisbela lamenta apenas não lhe ser atribuído trabalho "devido à Covid-19".A mãe de Sara Barradas foi condenada a sete anos de prisão pela prática de crimes de burla qualificada, incluindo à própria filha e ao companheiro, o ator José Raposo. Ainda assim, a artista de 31 anos nunca lhe virou as costas e faz-lhe visitas frequentes à prisão na companhia das irmãs, que ficaram aos seus cuidados, e da avó. Felisbela também recebe visitas íntimas do companheiro, João de Almeida, que também cumpre pena, em Lisboa.