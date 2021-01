Mãe da atriz Sara Barradas condenada a sete anos de prisão por burla com casas e carros de luxo

Sara Barradas ao lado de Felisbela, que burlou familiares e amigos

Foto: Bruno Colaço

01:30

Bianca Pereira

Sara Barradas vive dias difíceis, após a mãe, Felisbela Dias, ter sido acusada e condenada a uma pena efetiva de sete anos de prisão por burlar vários familiares e amigos, entre 2014 e 2017, através de um esquema relacionado com negócios imobiliários e veículos de alta cilindrada.O esquema – no qual a progenitora da atriz contava com a ajuda do companheiro, João de Almeida, também condenado a seis anos de prisão – consistia em aliciar pessoas próximas para realizar negócios que seriam vantajosos. Estas eram levadas a pagar um sinal por determinada casa ou carro de luxo, no entanto, o negócio nunca se concretizava, com o casal a ficar na posse dos valores adiantados.Os crimes de burla só terminaram em 2017, quando o caso foi denunciado à Polícia Judiciária. Depois de terem sido condenados, a mãe de Sara Barradas e o companheiro recorreram da sentença e aguardam agora por uma nova decisão em liberdade.Além dos familiares de João de Almeida, Felisbela Dias lesou algumas figuras públicas, entre elas, o próprio genro, o ator José Raposo, o que causou um grande mal-estar no seio familiar. Nos últimos anos, Sara não tem partilhado fotos com a mãe nas redes sociais, mas antes disso mostrava grande proximidade.