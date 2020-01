Mãe de Alexandra da 'Casa dos Segredos' acusa-a de violência: "Não tive uma filha, tive um monstro"

A mãe da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'Lurdes Ferreira, acusa a empresária de maus tratos, que passam por insultos e agressão, e garante já temer pela própria vida.Lurdes Ferreira partilha a casa com a filha na Maia, mas a relação está cada vez pior e evitam a convivência a todo o custo.A mãe da ex-concorrente do reality-show da TVIà polícia em setembro do ano passado por violência doméstica, que admite ter feito, em declarações à 'TVMais', e desde aí, conta que Alexandra Ferreira, de 34 anos, está ainda mais agressiva., afirma Lurdes sobre o estado da filha após o. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' continua a viver com mágoa o facto de José Pereira nunca ter assumido nem visitado o filho., começou por contar à publicação.revela ainda Lurdes., atirou ainda Lurdes Ferreira, que afirma nunca lhe ter feitoe ainda revela com tristeza que já não tem contacto com o neto., contou Lurdes Ferreira, que lamenta que o bebé assista a estes problemas., garantiu.afirmou ainda.Lurdes Ferreira também criticou a prestação da filha no programa, na TVI, onde Alexandra esteve à conversa com Fátima Lopes e desabafou sobre o filho, Brian, e do pai do mesmo, José Pereira Alexandra também falou sobre o Clã Aveiro , disse Lurdes.Sobre José Pereira, que alegadamente abandonou a filha quando estava grávida do filho, Lurdes não poupa elogios:, contou Lurdes, sobre as vezes em que esteve com José Pereira, que foi cunhado de Cristiano Ronaldo.No entanto, garante:Lurdes Ferreira e a filha, Alexandra Ferreira, devem ser chamadas a depôr em tribunal pela acusações de violência doméstica em março deste ano.