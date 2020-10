Mãe de André Filipe deixa mensagem em dia especial: "Acordei sem o teu abraço"

Progenitora do jovem assinalou 46º aniversário à distância do único filho.

17:01

oje, no meu dia de aniversário, acordei sem o teu abraço reconfortante, sem o brilho do teu olhar e sem as tuas lindas palavras de conforto, encorajamento e motivação... mas sei que estás comigo em pensamento e no teu lindo coração", começou por escrever, acrescentando que André deverá ter alta em breve.



"Vais sair brevemente do Hospital e terás a oportunidade de mostrar a tua verdadeira essência e passares as tuas mensagens de Amor, Paz e União... És e serás sempre o meu menino que eu tanto Amo... Sempre Juntos".

A mãe de André Filipe,, assinalou este sábado o 46º aniversário. Um dia com sabor agridoce, uma vez que o filho se mantém internado no Hospital do Barreiro, após ter sofrido um surto psicótico, durante a participação no 'Big Brother', da TVI.Nas redes sociais, Hélia assinalou o dia com uma mensagem dedicada ao filho e à falta que este lhe fez no aniversário.