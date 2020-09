Mãe de André Filipe impedida de ver o filho após surto psicótico

27 set 2020 • 01:30

Carolina Cunha

O estado de saúde de André Filipe ainda inspira cuidados e o ex-concorrente do ‘Big Brother’ (TVI) continua internado na ala psiquiátrica do hospital do Barreiro após ter sofrido um surto psicótico.Internado há cerca de quatro dias, e ainda sem previsão de ter alta, André Filipe já se mostra "mais calmo e recetivo a tomar a medicação" uma vez que chegou a ser "amarrado porque apenas queria ser tratado com medicamentos naturais", revelou ao CM Hélia Monteiro.A mãe do jovem vive dias de angustia por estar impedida de estar ao lado do filho num momento de grande sofrimento. "Estive a falar com a enfermeira e as informações são poucas. Por causa da pandemia Covid-19 não posso estar com ele, nem sequer posso falar ao telemóvel, o que me deixa super preocupada porque queria estar ao lado do meu filho".Apesar de se mostrar agora mais tranquilo, Hélia ainda não sabe se o filho já tem noção da realidade e se tem a perceção de que já não está dentro do reality show da estação de Queluz de Baixo. Nos próximos dias, a progenitora irá reunir com a equipa médica que segue André Filipe a fim de definir um melhor tratamento para o filho.Recorde-se que o concorrente, que é ator, foi expulso da casa do ‘Big Brother’ por comportamentos abusivos e a família sente uma enorme revolta pela falta de apoio por parte da produção, que "não acompanhou devidamente o caso".