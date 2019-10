Mãe de Angélico desespera por sentença

12:42

Oito anos depois do acidente que vitimou Angélico Vieira, a sentença do caso em que Augusto Fernandes é acusado de borla à mãe do cantor, será lida no dia 19 de novembro.Inicialmente, estava previsto que o acórdão fosse lido no passado dia 29, no entanto, acabou por ser adiado mais uns dias.Augusto Fernandes, o dono do stand de onde saiu o BMW série 6 conduziu por Angélico e que acabou por lhe tirar a vida, é acusado dos crimes de bFilomena quer que fique provado que o filho não tinha comprado o carro - este teria sido emprestado - e que o empresário forjou as assinaturas do contrato de compra e venda que apresentou em tribunal.