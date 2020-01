Mãe de Ângelo Rodrigues volta para o Porto

Ângelo Rodrigues

Foto: instagram

17 jan 2020 • 16:48

Ainda com sessões diárias de fisioterapia, mas em franca recuperação, Ângelo Rodrigues já tem mais autonomia e voltou para a casa que partilhava com um grupo de amigos, na Margem Sul.A mãe do ator,. Depois de ter tido alta do hospital, Ângelo Rodrigues tinha-se mudado com a mãe para uma casa emprestada para terem mais privacidade.Agora, a vida do artista vai voltando a normalidade e até já tem em vista umaRecorde-se que Ângelo Rodrigues esteve internado durante dois meses na sequência de uma infeção causada por uma injeção de testosterona.