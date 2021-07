Mãe de Britney Spears apoia a filha: "É como viver na prisão"

A guerra entre, não tem fim à vista. Após ter ido para tribunal com o progenitor para que este deixasse de ter a sua tutela e de a mesma ter sido negada,, mãe da artista, não esconde a sua revolta pelas ações do ex-marido contra a filha de ambos.Nos documentos entregues em tribunal enquanto testemunha e aos quais a imprensa internacional teve acesso, a mãe de Britney Spears garantiu que a filha tem "medo e ódio" do progenitor., garantiu.Lynne Spears vai mais longe e garantiu que a filha toma "remédios completamente inapropriados" e duvidou dos exames psicológicos feitos à cantora. ", avançou.Em 2019, Lynne Spears esteve envolvida na tutela da filha, durante um "tempo de crise", mas ao perceber da forma como Britney era tratada acabou por sair. Nesse mesmo ano, Jamie Spears agrediu o neto Sean Federline. Essa agressãoNo documento apresentado pela mãe de Britney em tribunal, quando o progenitor da cantora não está em casa, a artista é controlada pelos empregados, médicos e seguranças., reforçou.Recorde-se de que Britney Spear está há 13 anos nas 'mãos' do pai. Jamie Spears tem controlo da sua vida pessoal, financeira e profissional.