Mãe de Carlos Cunha morreu de Covid-19

"Não telefono para ninguém, tenho vergonha na cara. Se têm o meu telefone para certas coisas, também têm para trabalhar"

Carlos Cunha regressou aos ecrãs para ser entrevistado por Júlia Pinheiro. Esta quinta-feira, 25 de março, o ator marcou presença no 'Júlia', na SIC, e acabou por revelar que a mãe morreu "há muito pouco tempo" de Covid-19., começou por contar.Numa conversa intimista com Júlia Pinheiro, o ator revelou pormenores da sua infância. "Foi fazer uma tournée a África e ficou lá", recordou. Carlos Cunha ficou em Portugal entregue aos avós até aos 12 anos. "Entregou-me a uma ama de confiança dela e a minha avó [paterna] foi buscar-me".A relação com a mãe tornou-se inexistente. "De cada vez que a mãe vinha para ver o menino, a minha avó dizia que eu estava a dormir", relatou. O ator confessou que sente pena de não ter tido uma conversa com a progenitora para perceber as suas decisões., admitiu.O ator revelou, ainda, que "não sabia onde é que a minha mãe morava".Durante a entrevista, Carlos Cunha falou também da sua vida profissional e lamentou não receber convites para projetos.lamenta.