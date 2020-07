Mãe de Cory Monteith homenageia Naya Rivera: “Estamos verdadeiramente de coração partido”

Ann McGregor, mãe de Cory Monteith, que deu vida a Finn na série ‘Glee’, prestou uma homenagem a Naya Rivera, que foi encontrada morta esta terça-feira, dia 13 julho, depois de ter desaparecido após um passeio de barco com o filho.

Nas redes sociais, a mãe do falecido ator deixou uma mensagem comovente à atriz. "Nos últimos sete anos, o dia 13 de julho tem destruído os nossos corações", começou por escrever numa publicação que partilhou no Instagram.

"Não há palavras suficientes para descrever a dor que estamos a sentir, estamos verdadeiramente de coração partido com a perda da Naya Rivera", continuou na legenda da fotografia que partilhou do filho e da atriz.

Na publicação que fez na página que continua a atualizar em memória do filho, que morreu de overdose, no dia 13 de julho de 2013, o mesmo dia em que o corpo da atriz foi encontrado pelas autoridades, Ann realça o amor que o filho tinha pela colega de profissão. "Naya, o Cory, amava-te muito. Ele valorizava a tua amizade mais do que tu jamais saberás. Desde as risadas que partilharam, até à força que lhe deste quando ele mais precisava. O Cory adorava-te realmente. Ele admirava o teu talento incrível. A forma como tu te dedicavas para qualquer representação (…)", afirmou.

"Tu disseste uma vez que o Cory era como um membro da família. Tu farás sempre parte da nossa. Nós vamos ter-te nos nossos corações para sempre. Sentimos a tua falta. Amigos reunidos para a eternidade. Enviamos todo o nosso amor e força ao teu lindo menino, à tua família, amigos e fãs", terminou.

Recorde-se que Naya Rivera terá morrido por afogamento, após ser arrastada pela forte corrente do lago.