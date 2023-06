Matriarca do clã escolheu um restaurante de Sarilhos Grandes para confraternizar com José Pereira, que já pertenceu à família.

Dolores Aveiro

Diretamente de Madrid para Sarilhos Grandes. Dolores Aveiro, que foi à capital espanhola para comemorar mais um aniversário do neto Cristianinho, que fez 13 anos a 17 de junho, voltou a Portugal na segunda-feira e esteve a almoçar no restaurante Girassol, em Sarilhos Grandes.



