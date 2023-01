Mãe de Cristiano Ronaldo em cruzeiro com Tony Carreira Matriarca do clã Aveiro é fã do cantor.

Dolores Aveiro

Tony Carreira prepara-se para celebrar os 35 anos de canções a bordo de um cruzeiro no Mediterrâneo, em abril. Este será um evento especial, no qual o cantor romântico irá realizar quatro concertos e conviver com os fãs em alto-mar. Uma das presenças já confirmadas é a de Dolores Aveiro.



A mãe de Cristiano Ronaldo sempre se assumiu fã de Tony Carreira, com quem também mantém uma relação de amizade. A bordo da embarcação estarão mais figuras conhecidas do panorama artístico e social.

