Mãe de Cristiano Ronaldo revela segredos de família

Os três primeiros filhos de Cristiano Ronaldo são frutos de barriga de aluguer e o nascimento sempre esteve envolto em grande secretismo. No último domingo, a mãe de Cristiano Ronaldo decidiu revelar alguns segredos acerca desses momentos, em especial da viagem que fez aos Estados Unidos, para ir buscar os gémeos Eva e Mateo, nascidos em 2017.

Em conversa com Bárbara Guimarães, no programa da SIC ‘24 Horas’, Dolores contou como fez a viagem em segredo, apenas na companhia da melhor sua melhor amiga e confidente, Antónia, enquanto Ronaldo permanecia em Espanha por motivos profissionais.

"A Antónia para mim é uma irmã, é muito especial. Fomos as duas buscar os meninos", revelou a mãe de CR7 demonstrando o elevado nível de confiança entre as duas. Apesar de não revelar os motivos, durante a conversa, a amiga de Dolores contou que a viagem não correu conforme previsto e que em vez de quatro dias foram obrigadas a permanecer nos EUA mais de 20 dias para conseguirem trazer os bebés para junto da família, então composta apenas por Cristianinho. Nessa altura, Ronaldo já namorava com Georgina e meses mais tarde iria nascer Alana Martina.

Nascimento dos gémeos

Mateu e Eva completam três anos de vida em junho. À semelhança do que aconteceu com Cristianinho, segundo documentos do Supremo Tribunal da Califórnia, também os gémeos nasceram fruto de barriga de aluguer, numa clínica nos EUA. Sobre o parto, as informações são escassas e sabe-se apenas que Mateo dos Santos foi o primeiro a nascer, às 09h07, e Eva Maria um minuto depois. Nos documentos não existe qualquer informação referente à mulher que deu à luz as crianças.





"O meu filho tratou-me em boas clínicas"

Dolores regressou na última sexta-feira a casa, depois de duas semanas internada, após ter sofrido um AVC. Agora, está em isolamento no prédio de luxo, que partilha com CR7 e os filhos, no Funchal.

Antes deste susto, Dolores já tinha gravado o programa agora emitido, com Bárbara Guimarães, onde fala de outros pesadelos que viveu, como a luta contra dois cancros na mama. "Houve coisas que me mudaram muito. A doença fez-me mudar. O primeiro cancro foi em 2007, em 2016 aconteceu outra vez", diz, acrescentando: "Chorei muito. Graças a Deus, o meu filho [Ronaldo], como pode, tratou-me bem, em boas clínicas. Dei a volta".



Primos de quarentena

Cristiano Ronaldo e toda a sua família estão a cumprir a quarentena no Funchal para delícia das crianças da família, que têm a oportunidade de passar momentos juntos. Nas redes sociais, são partilhados momentos de Cristianinho com os primos.



CR7 mostra abdominais

Cristiano Ronaldo tem partilhado como está a ser a quarentena na Madeira. Esta segunda-feira, foi a vez de a irmã do craque Katia divulgar uma foto em que o clã surge unido e CR7 aproveita para mostrar os abdominais.