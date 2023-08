Mãe de Daniel Sancho procura família de Arrieta

Silvia Bronchalo continua na Tailândia, de modo a dar todo o apoio necessário ao filho, Daniel Sancho, que se encontra em prisão provisória pelo assassinato do cirurgião colombiano Edwin Arrieta.Foram já quatro as visitas que realizou ao estabelecimento prisional de Koh Samui e, após a última, afirmou aos jornalistas presentes que já falou com a família do médico e que “gostaria de estar com eles”, avança o site espanhol ‘Antena 3’.Recorde-se que o chef, de 29 anos, detido desde o dia 7 de agosto, está acusado de ter morto e desmembrado o amigo, Edwin Arrieta, de 44 anos, cortando-o em 14 pedaços e largando-as em várias partes da ilha de Koh Pha Ngan, na Tailândia.