Mãe de Diogo Carmona relata agressões do filho: “levei estalos, socos e pontapés”

01:30

Carolina Cunha

Já começou o julgamento de Diogo Carmona, que está a ser acusado de violência doméstica pela mãe, Patrícia Carmona, e a avó, Maria Regina, de 75 anos. O ator, de 22 anos, é acusado de vários episódios de violência física e verbal descritos pela mãe durante a primeira audiência do caso, que teve lugar no Tribunal de Cascais no passado dia 25.



"Em 2015, a convivência entre nós começou a ser menos pacífica. Foram sempre discordâncias, quando ele era contrariado. Foram-se agravando com o problema da situação financeira, mas os conflitos já existiam antes disso", revelou a mãe do jovem, visivelmente consternada. Durante o julgamento, Patrícia contou ainda que o filho ameaçou suicidar-se em 2017, depois de mais uma discussão, algo que o mesmo desmente.

"Não sei precisar o número de vezes que levei pontapés. Deu-me estalos, apertou-me o pescoço ou o maxilar com força. Socos, chapadas... Chegou a uma altura em que começou a ser recorrente. Várias vezes saí de casa e dormi no carro com medo dele. Temi pela minha vida", relatou, em lágrimas. "Ele chegou a dar-me uma pancada na cara e eu fiquei a sangrar. A força das agressões era cada vez maior".

Na mesma audiência, Diogo Carmona desmentiu as acusações proferidas pela mãe, alegando que "foi tudo planeado maleficamente".