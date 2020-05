Mãe de Diogo Carmona relata violência do filho em Tribunal: "A força das agressões era cada vez maior"

A carregar o vídeo ...

Diogo Carmona mostra imagens impressionantes da perna amputada

Já começou o julgamento de Diogo Carmona, que está a ser acusado de violência doméstica à mãe e à avó pelo Ministério Público. A avó materna, Maria Regina Carmona, de 75 anos, foi ouvida via Skype, mas preferiu não testemunhar. Já a mãe, Patrícia Carmona, marcou presença no Tribunal de Cascais e, de acordo com a revista 'TV Mais', relatou que os episódios de violência começaram em 2015, mas foram-se tornando mais graves com o passar dos anos."Em 2015, a convivência entre nós começou a ser menos pacífica. Foram sempre discordâncias, quando ele era contrariado. Foram-se agravando com o problema da situação financeira, mas os conflitos já existiam antes disso", disse. "Ele chamava-nos vaca, p*** ou para irmos para o c******".Patrícia contou ainda que o filho ameaçou suicidar-se em 2017, depois de mais uma discussão.Entretanto, as agressões continuaram. "", relatou, em lágrimas. "".Diogo Carmona nega as agressões. "", disse o ator, que sofreu a amputação de um pé, na sequência de um acidente numa linha de comboio, em outubro do ano passado.