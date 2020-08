Mãe de Diogo do 'Big Brother' esclarece problemas de saúde mental do filho

31 jul 2020 • 15:48

Diogo do 'Big Brother' parece ter herdado alguns problemas em relação à saúde mental da família.



A mãe do concorrente do reality show, que tem destacado a importância desse tema no programa, contou que o filho começou a ter ataques de ansiedade e pânico há dez anos.



"Não aconteceu nada de grave. Eu sou uma pesosa extremamente ansiosa e tenho uma depressão crónica, há 20 e tal anos e sou seguida", começou por dizer à 'TV7Dias'. "Ele, quando começou com essas ansiedades, e esses ataques de pânico, quis ir a um psicólogo", continuou.



"Ele não tem depressão, ele tem é grandes crises de ansiedade. Tanto que o psicólogo nunca teve necessidade de o mandar para o psiquiatra", esclareceu Lourdes, que descreveu como o filho tem lidado com esses problemas psicológicos: "Quando acontece, ele resguarda-se no quarto, começa a respirar fundo, faz meditação, pede-nos para não irmos lá porque ele quer ficar sozinho para estar com ele próprio".



"Ele não toma medicação, é contra as drogas, no aspeto de tomar ajudas para a saúde mental", disse ainda Lourdes, que não esconde o orgulho pela prestação do filho no reality show.



"Desde o primeiro dia que eles querem que ele seja igual a eles. Eles reagiam era a ele ser diferente deles. Acho que ele trouxe para debate a saúde mental, que estava adormecida", disse, satisfeita com a postura do filho.



Lourdes mostrou estar a apoiar o filho na grande final durante uma conversa em direto no 'Você na TV', assim como a relação dele com a colega Ana Catharina.