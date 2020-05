Mãe de Edmar do 'Big Brother' teme pelo filho: "Tenho receio que alguém o ofenda"

A mãe de Edmar do 'Big Brother' reagiu à TVI sobre a participação do filho na nova edição do reality show da TVI.

"O meu maior receio é que alguém o ofenda. É o meu maior receio. Acho que ele não está preparado para isso", disse a progenitora do jovem, em conversa com a equipa do programa, que foi conhecer a família dos concorrentes que estão nomeados, a fim de apelarem para que os familiares fiquem dentro da casa.





, realçou a mãe, elogiando o concorrente de Mirandela, afirmando também que apoiou a decisão do filho em candidatar-se a este novo desafio., disse a mãe, garantindo que Edmar não deve ser expulso porque "tem muito para dar" ao formato.

Recorde-se que foi precisamente Edmar que esteve envolvido, recentemente, na maior polémica do 'Big Brother' desde que o formato regressou ao pequeno ecrã.



Outro concorrente, Hélder, afirmou que preferia ser um homem mulherengo do que alguém como Edmar, que é homossexual.



Apesar de ter garantido aos colegas e ao apresentador, Cláudio Ramos, que não teve maldade e se ter mostrado alegadamente arrependido, acabou por ser penalizado pela produção e sofrer várias críticas dos espectadores.



Assim, o concorrente ficou nomeado e está à espera de saber se vai conseguir uma segunda oportunidade e continuar no reality show.



Edmar também poderá sair no domingo, que foi nomeado através de votação, ao lado de Daniel Monteiro e Noélia que também estão em risco de sair da casa mais vigiada do país.