Mãe de Gonçalo Quinaz não perdoa Joana após ouvir comentários sobre o filho: "Internem-na por favor"

Dentro do jogo do 'Big Brother', na TVI, a relação entre Gonçalo Quinaz e Joana não era a melhor, havendo ataques de parte a parte. Desde que saiu da casa mais vigiada do país, o antigo jogador de futebol recusa-se a pronunciar o nome da ex-colega, reforçando o seu apoio a Bruno Savate.Esta terça-feira, 23 de março, Joana e Sofia Sousa estiveram a falar sobre a relação de Gonçalo Quinaz e Jéssica Nogueira. Os dois apaixonaram-se dentro do programa em poucos dias. Quem não gostou da conversa foi a mãe do antigo jogador de futebol que, através das suas redes sociais, acusou a ex-namorada de Bruno Savate de estar sempre a falar sobre o seu filho., acusou.

"A rapariga está a piorar de dia para dia. Já não tem cura, infelizmente. Digna de pena. Mentirosa compulsiva, sociopata!!! Internem-na por favor".

Também Jéssica Nogueira reagiu aos comentários feitos sobre a sua relação e mostrou-se ofendida. "Pena é o que me fazes. Nunca me pronunciei sobre ela e sobre as suas más atitudes e figuras que anda a fazer, mas depois disto só posso dar razão a todas as pessoas que a estão a acusar de ser mentirosa compulsiva", escreveu.Mais tarde, num direto na sua página de Instagram, falou sobre a final do programa e afirmou que a ex-colega deveria ser internada. "Esperemos então que a outra chegue ao 4º, bora carregar. Nunca pensei também dizer isto, mas Savate em primeiro, Noélia em segundo, Sofia em terceiro e quarto lugar à outra.".