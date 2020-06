Mãe de Hélder arrasa Cláudio Ramos: “Tem muito que andar para chegar à Teresa Guilherme”

09 jun 2020 • 14:03

A gala do último domingo do ‘Big Brother 2020’ ficou marcada pelas fortes críticas da mãe de Hélder a Teresa, que a acusou de maltratar Hélder: "Estava a ser tratado muito mal por uma senhora que podia ser mãe dele (…) Chamou-lhe vários nomes e disse que o meu filho vivia no estrume. No estrume vive ela. Além de ofender o meu filho, estava a ofender-me a mim. Não vale nada como mulher nem como mãe. Esqueceu-se que teve um filho num reality show que quase andou à porrada".

Já depois da gala de domingo, em declarações à imprensa, a mãe do concorrente voltou a tecer críticas, desta vez a Cláudio Ramos e à produção do programa: "Só mostraram coisas más dele para terem audiências (…) Este jogo está a ser muito diferente daquele que estávamos habituados a ver. Assistimos a muitos reality shows e nunca vi nada assim. Isto não é nada daquilo que a Teresa Guilherme fazia" declarou Rosário.

No que toca ao novo apresentador da TVI, a mãe de Hélder atira: "O Cláudio Ramos tem muito que andar para chegar aos calcanhares da Teresa Guilherme. Essa, sim, é uma pessoa espetacular, justa e que sabe sempre o que falar".