Mãe de Hélder ataca Teresa: "Se respeitasse o marido não andava de mamas à mostra"

A mãe de Hélder, do 'Big Brother', saiu em defesa do filho, que tem sido 'atacado' pela colega Teresa.A concorrente refere várias vezes que é uma mulher casada, de forma a afastá-lo e evitar os comentários dele, que considera despropositados.

A mãe do concorrente do reality-show da TVI mostrou-se irritada com as afirmações de Teresa, e aproveitou para criticá-la ao mencionar a participação do filho da concorrente, Tierry Vilson, na 'Casa dos Segredos'.

"O meu filho não vive num bairro. Tem a sua casa, tem uma vida muito boa e uma mãe que lhe soube dar a educação que ela não soube dar ao seu filho. Sim, porque vi quando o filho dela entrou no outro programa e quase andou à porrada. E que se envolveu com outra mulher com a mãe da filha na casa", disse Rosário.

"Tudo o que ele faz com a Teresa é sem maldade nenhuma. E ela sabe disso. E sabe que ele é um concorrente forte e está a fazer isto tudo para o derrubar", garantiu a mãe de Hélder.



A mãe de Hélder já tinha vindo a público falar de alguns dramas na família.



Recorde-se que, além das discussões com Teresa, Hélder foi alvo da primeira grande polémica da nova edição do reality-show, ao ser acusado de ter uma atitude homofóbica perante o colega Edmar.





