Mãe de Hélder de Big Brother exalta-se durante gala: "no estrume vive ela"

Rosário, mãe de Hélder, o concorrente expulso este domingo do Big Brother, exaltou-se em plena gala após a expulsão do filho. A mãe do concorrente atacou Teresa, outra concorrente do programa, acusando-a de a ter ofendido a si e ao filho."No estrume vive ela", gritou para Cláudio Ramos que tentou serenar Rosário sem sucesso.Enquanto a mãe de Hélder arrasava Teresa, o marido da concorrente e a ex-nora assistiam na plateia às duras acusações.O momento marcou a gala deste domingo do programa da TVI.