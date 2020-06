Mãe de Iury ataca Daniel Monteiro: "É jogo"

Iury e Daniel Guerreiro estão cada vez mais próximos dentro da casa do 'Big Brother', mas a mãe da jovem reprova o namoro.



A mãe de Iury, Soledade e a irmã, Anuska, já compararam o bombeiro com o ex-namorado da jovem, com quem viveu uma relação abusiva.



"este ainda é pior do que o outro" e que não acredita nas boas intenções do bombeiro para com a filha.



"É jogo. Acho que uma pessoa não pode dizer isso ao fim de três semanas", disse à 'TVMais', referindo-se ao momento em que Daniel se declarou a Iury e disse que a amava.



A irmã, Anusta, também mostra temer que a irmã venha a sofrer. "Sentimos algum desconforto em relação ao Daniel. Sentimos que ele é ciumento. Não o conheço, não sei o que passou na vida, mas é muito ciumento, e isso é o pior defeito que uma pessoa pode ter porque se pode tornar num ciúme compulsivo e numa obsessão", afirmou à mesma publicação.



"Neste momento, a Iury não tem interesse numa relação. A pressão que ele faz pode afastá-la", disse.



"A Iury está a perder, porque é uma pessoa muito extrovertida e muito dinâmica", disse ainda a mãe da personal trainer, que garante que gostava de ver a filha "jogar sozinha".



De acordo com uma fonte da produção do 'Big Brother', a mãe de Iury acha mesmo que Daniel está obcecado e a 'perseguir' a filha.



"Ela disse que o Daniel está obcecado, que a persegue para todo o lado. Começa o dia a meter-se na cama dela, segue-a pela casa toda, até para a casa de banho! Ela tem medo de que a filha venha a sofrer se tiver numa relação com ele e quer que eles se afastem", garantiu.



Ao contrário da família de Iury, que não aprova um possível envolvimento amoroso entre a concorrente e o bombeiro, a mãe de Daniel Guerreiro, Maria Beatriz Vieira, parece ser a favor de um romance entre os dois.



"Gosto da Iury, parece ser boa menina e é como ele gosta: meiguinha e bonita. Se tiver de ter qualquer coisa com ela tem o meu apoio", referiu. "Ele quando gosta de uma pessoa é a sério e entrega-se muito", defendeu.



Maria Beatriz não considera o filho ciumento nem possessivo e afirma apenas que ele por vezes se "enerva um bocadinho" mas "é muito bom rapaz e tem um coração de manteiga".