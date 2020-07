Mãe de Iury do ‘Big Brother’ arrasa Cinha Jardim: “Parece uma barata tonta”

Comentadoras do ‘Big Brother’ foram criticadas pela mãe de Iury.

03 jul 2020 • 14:07

Cinha Jardim e Ana Arrebentinha foram arrasadas pela mãe de Iury, no ‘Diário Big Brother’, na última quinta-feira, dia 2 julho. A progenitora da concorrente não gostou das críticas que as comentadoras do reality show teceram sobre Iury.

"Se me der licença, gostava de dar um recado à Cinha, se me permitir", pediu Soledad, mãe da concorrente. "Ela pediu para falar com alguém da nossa família para perguntar porque é que a Iury era tão pateta nas nomeações. A Iury entrou como menina fútil e burra por ser Miss, mas ao longo deste tempo já mostrou ser genuína, autêntica e bastante inteligente. De pateta não tem nada, não gosta é de pressão, sai ao pai", afirmou.

"A Cinha Jardim devia pensar um bocado… parece uma barata tonta a falar com os braços, não sabe o que diz, é uma pateta autêntica", disse Soledad.

Porém, as críticas não se ficaram por aqui e mãe de Iury também criticou Ana Arrebentinha, acusando a comentadora de falar muito dos outros.