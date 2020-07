Mãe de Iury do ‘Big Brother’ ataca Teresa: “Ela é a rainha da falsidade”

Os ânimos exaltaram-se na última gala do ‘Big Brother’. Depois de acusar Teresa de ser uma "frustrada", a mãe de Iury, Soledad, voltou a tecer fortes críticas à concorrente, depois da produção exibir vários episódios em que Teresa e Jéssica, que foi expulsa na gala de ontem, surgem a falar mal de vários concorrentes, entre eles, Iury.

A ex-sogra de Sofia Sousa acusou Iury de ser uma "tonta" e Soledad não se conformou com as críticas. "Ela é a rainha da falsidade. Primeiro abraça a Iury e depois vai falar mal com a Jéssica da Iury. Acho que isso não é frontalidade", começou por dizer.

"Se ela queria ser tão frontal como ela falou de tantos concorrentes mal reunia todos na sala. Não é falar tão mal. Acho que isso é falsidade", disse a mãe da jovem.

De seguida, quando Cláudio Ramos questionou se Soledad achava que Teresa estava a ser maldosa para Iury, a mãe da concorrente não hesitou: "A Teresa é a rainha da malvadez e a outra é a princesa (Jéssica)".

O marido de Teresa, que marcou presença no estúdio não quis comentar as acusações feitas à mulher. "Respeito a opinião da senhora, mas não vou dar a minha (…) Só peço que me respeitem porque nunca me ouviram falar mal de concorrente nenhum nem de nenhum familiar", acrescentou. Porém, afirma que Soledad devia pedir-lhe desculpa.

"Não tenho de pedir desculpa porque é o que eu penso. A Teresa e a Jéssica é que se juntaram a falar mal da Iury. Não estou a falar mal. Estou a ver o óbvio que toda a gente vê", referiu Soledad.

À semelhança da mãe de Iury, Daniel Monteiro afirma que há pessoas na casa da Ericeira que se fazem passar por amigas da concorrente, sendo capazes de atraiçoar quem lhes é próximo.